Gp Russia, disastro Ferrari in qualifica! Leclerc 11° e Vettel 15°, pole Hamilton (Di sabato 26 settembre 2020) SOCHI - pole di Hamilton a Sochi, ma è polemica per l'investigazione nei suoi confronti. Ed è nuovo disastro Ferrari, con Sebastian Vettel protagonista di un incidente nel Q2: è quindicesimo, fuori ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 settembre 2020) SOCHI -dia Sochi, ma èmica per l'investigazione nei suoi confronti. Ed è nuovo, con Sebastianprotagonista di un incidente nel Q2: è quindicesimo, fuori ...

Luca_Zunino : Formula 1,qualifiche GP di Russia: pole di #Hamilton, seguito da #Verstappen. Male le Ferrari: #Vettel a muro in Q2… - fanpage : #RussianGP, un vero disastro per Vettel - Eurosport_IT : Ennesima disavventura per la Ferrari, anche Lecrec fuori dalla Q2: partirà 11° ?? #Vettel | #RussianGP | #F1 - alessandromete2 : @bordoni_russia Disastro...poveri ragazzi. - massimochiappa2 : @DavideCrusader @bordoni_russia Condivido. L' ultimo Zar Nikolaj fu effettivamente un disastro. Lo stesso capitò po… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia disastro Qualifiche GP Russia, disastro Vettel: incidente, bandiera rossa ed eliminazione in Q2 Sport Fanpage Gp Russia, disastro Ferrari in qualifica! Leclerc 11° e Vettel 15°, pole Hamilton

SOCHI - Pole di Hamilton a Sochi, ma è polemica per l'investigazione nei suoi confronti. Ed è nuovo disastro Ferrari, con Sebastian Vettel protagonista di un incidente nel Q2: è quindicesimo, fuori an ...

F1, qualifiche GP Russia: pole e record per Hamilton, sorpresa Verstappen. Disastro Ferrari

Concluse anche le qualifiche del GP di Russia, decima tappa del Mondiale 2020 di Formula 1. A conquistare la pole position sul circuito di Sochi è stato Lewis Hamilton che ha stabilito il nuovo record ...

SOCHI - Pole di Hamilton a Sochi, ma è polemica per l'investigazione nei suoi confronti. Ed è nuovo disastro Ferrari, con Sebastian Vettel protagonista di un incidente nel Q2: è quindicesimo, fuori an ...Concluse anche le qualifiche del GP di Russia, decima tappa del Mondiale 2020 di Formula 1. A conquistare la pole position sul circuito di Sochi è stato Lewis Hamilton che ha stabilito il nuovo record ...