“Ecco il mio segreto…”. Gabriel Garko lo confessa davanti al pubblico del GF Vip (Di sabato 26 settembre 2020) Gabriel Garko è stato ospite del Grande Fratello Vip e davanti all’ex fidanzata Adua Del Vesco e milioni di telespettatori ha fatto coming out. Appena Gabriel compare davanti a lei, Adua non può fare a meno che corrergli incontro: “Voglio dirti una cosa che non ti ho mai detto, grazie per quella volta che sei stato l’unica persona che ha voluto aiutarmi”, commenta lei. Ma Gabriel ha qualcosa da dirle e lo fa attraverso una lettera talmente commovente da non riuscire nemmeno a leggerla tanto è forte l’emozione. Adua si getta a terra in ginocchio, ogni parola pronunciata le arriva al cuore e il fiato le se spezza in gola. Le lacrime scendono copiose sul viso di entrambi e il loro legame sembra veramente indissolubile. Nonostante ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 26 settembre 2020)è stato ospite del Grande Fratello Vip eall’ex fidanzata Adua Del Vesco e milioni di telespettatori ha fatto coming out. Appenacomparea lei, Adua non può fare a meno che corrergli incontro: “Voglio dirti una cosa che non ti ho mai detto, grazie per quella volta che sei stato l’unica persona che ha voluto aiutarmi”, commenta lei. Maha qualcosa da dirle e lo fa attraverso una lettera talmente commovente da non riuscire nemmeno a leggerla tanto è forte l’emozione. Adua si getta a terra in ginocchio, ogni parola pronunciata le arriva al cuore e il fiato le se spezza in gola. Le lacrime scendono copiose sul viso di entrambi e il loro legame sembra veramente indissolubile. Nonostante ...

