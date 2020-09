Cagliari-Lazio, le probabili formazioni (Di sabato 26 settembre 2020) Cagliari-Lazio è una delle due sfide di oggi in programma alle 18, alla Sardegna Arena. Di Francesco potrebbe lanciare dall’inizio Sottil e Zappa, mentre difficilmente Godin può partire da subito titolare. Per quanto riguarda i biancocelesti, a sinistra dubbio Marusic-Fares, mentre con Muriqi out sarà Correa la spalla di Immobile. Queste le probabili formazioni: Cagliari (4-3-3): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Pisacane, Lykoggiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro. All. Di Francesco Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu, Lazzari; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All. Inzaghi Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 settembre 2020)è una delle due sfide di oggi in programma alle 18, alla Sardegna Arena. Di Francesco potrebbe lanciare dall’inizio Sottil e Zappa, mentre difficilmente Godin può partire da subito titolare. Per quanto riguarda i biancocelesti, a sinistra dubbio Marusic-Fares, mentre con Muriqi out sarà Correa la spalla di Immobile. Queste le(4-3-3): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Pisacane, Lykoggiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro. All. Di Francesco(3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu, Lazzari; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All. Inzaghi Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

