"Violazione del segreto istruttorio": così Cantone blocca le indagini su Suárez (Di venerdì 25 settembre 2020) indagini sospese a tempo indeterminato. È questa la decisione della procura di Perugia guidata dal procuratore capo Raffaele Cantone che ha bloccato da oggi a tempo indeterminato tutte le attività d'indagine relative alla vicenda dell'esame di Luis Suárez. Cantone ha spiegato che la decisione è legata a quelle che vengono ritenute «ripetute violazioni del segreto istruttorio». Il magistrato ha anche deciso di aprire un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. «Sono indignato per quanto successo finora – ha detto a La Repubblica -, compreso l'assembramento dei mezzi d'informazione oggi sotto alla procura. Faremo in modo che tutto questo non accada più».

pisto_gol : Caso Suarez, la Procura ferma l'indagine | Calcio e Finanza - Open_gol : Il procuratore capo si è detto indignato per quanto accaduto oggi in procura - Pinella_pdg : RT @christianrocca: Ore 18:39, il corriere della sera non ha ancora la notizia della chiusura del caso Suarez decisa da Cantone e della co… - CarloAl87550029 : RT @ilciccio67: Indagine sul caso Suarez fermata per violazione del segreto istruttorio. Tempo mezz'ora e il Twitter calcio scoppierà di c… - FranziEte : RT @christianrocca: Ore 18:39, il corriere della sera non ha ancora la notizia della chiusura del caso Suarez decisa da Cantone e della co… -