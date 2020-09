Vidal saluta Suarez: “Mi mancherai tantissimo. Ti ho rispettato anche da rivale” (Di venerdì 25 settembre 2020) anche Arturo Vidal si aggiunge al coro di saluti per Luis Suarez, fresco di trasferimento dal Barcellona all’Atletico Madrid. Il nuovo centrocampista dell’Inter ha salutato l’attaccante su instagram: “Da rivale ti ho rispettato, da compagno di squadra sei stato spettacolare, da amico mi mancherai tantissimo – ha scritto l’ex Juventus sui social – Da quando sono entrato negli spogliatoi il primo giorno, mi hai fatto sentire rispettato e benvenuto. Con il passare dei giorni siamo diventati amici e oggi sento che saremo vicini per tutta la vita“. Poi la conclusione nel post dedicato all’ex compagno di squadra: “Animale, ti mando un enorme abbraccio, mostra al mondo che questo ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020)Arturosi aggiunge al coro di saluti per Luis, fresco di trasferimento dal Barcellona all’Atletico Madrid. Il nuovo centrocampista dell’Inter hato l’attaccante su instagram: “Da rivale ti ho, da compagno di squadra sei stato spettacolare, da amico mi– ha scritto l’ex Juventus sui social – Da quando sono entrato negli spogliatoi il primo giorno, mi hai fatto sentiree benvenuto. Con il passare dei giorni siamo diventati amici e oggi sento che saremo vicini per tutta la vita“. Poi la conclusione nel post dedicato all’ex compagno di squadra: “Animale, ti mando un enorme abbraccio, mostra al mondo che questo ...

