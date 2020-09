Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2020 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 25 SETTEMBREORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI DI NUOVO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI APRIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SULL’A1 FIRENZE, PERMANGONO CODE DI 3 KM TRA PONZANONO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD VERSOA CAUSA DI UN INCIDENTE CHE VEDE COINVOLTO UN MEZZO PESANTE. AL MOMENTO SI CIRCOLA SOLO SU DUE CORSIE DI MARCIA. VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA, TUTTAVIA PERMANGONO CODE SEMPRE A PARTIRE DALLA TRIONFALE. RESTANDO IN INTERNA SI RALLENTA IN QUESTO CASO PER TRAFFICO TRA NOMENTANA E PRENESTINA. CI SPOSTIAMO IN ...