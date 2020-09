Ungheria e Polonia frenano il Recovery fund | a rischio i fondi 2021 per l' Italia

(Di venerdì 25 settembre 2020) ... e il PiS, il partito polacco che guida il gruppo europeo di Fratelli d',, stanno puntando i piedi sulla questione dello stato di diritto, come Europa Today aveva anticipato a inizio mese. ...

valeiorio91 : RT @EURACTIVItalia: I quattro paesi del blocco di #Visegrad, #Polonia, #Ungheria, #RepubblicaCeca e #Slovacchia, hanno respinto il piano su… - MarcoZanetti5 : Silenzio diffuso che non riguarda solamente l'Ungheria, ma anche la Polonia e le sue corti (scomparse). Il primo ep… - damianopiantoni : RT @EURACTIVItalia: I quattro paesi del blocco di #Visegrad, #Polonia, #Ungheria, #RepubblicaCeca e #Slovacchia, hanno respinto il piano su… - CSFederalismo : RT @EURACTIVItalia: I quattro paesi del blocco di #Visegrad, #Polonia, #Ungheria, #RepubblicaCeca e #Slovacchia, hanno respinto il piano su… - EURACTIVItalia : I quattro paesi del blocco di #Visegrad, #Polonia, #Ungheria, #RepubblicaCeca e #Slovacchia, hanno respinto il pian… -

Ultime Notizie dalla rete : Ungheria Polonia

(ANSA) - RIMINI, 25 SET - Settanta Tour operator provenienti da 21 Paesi in cinque continenti e 50 operatori turistici regionali a rappresentare l'eccellenza dell'offerta emiliano-romagnola: Buy Emili ...L'Ungheria non vuole condizionalità sullo stato di diritto. Ma così le trattative col Parlamento Ue non procedono. L'allarme dell'ambasciatore tedesco: "Rischio ritardi" "Abbiamo urgente bisogno di un ...