Una conservatrice cattolica per sostituire Ginsburg alla Corte Suprema. La scelta di Trump secondo la Cnn

Una conservatrice di fede cattolica al posto di Ruth Bader Ginsburg. secondo la Cnn Donald Trump avrebbe deciso di nominare alla Corte Suprema Amy Coney Barrett, 48 anni, giudice presso la Corte d'Appello di Chicago, al posto della giudice paladina dei diritti delle donne e di tutti i progressisti americani, Ginsburg, mancata settimana scorsa all'età di 87 anni. Come avverrà nomina ufficiale L'annuncio avverrà nel pomeriggio di sabato 26 settembe, ma stando a quanto scrive il quotidiano americano, più fonti all'interno del partito repubblicano confermano che Trump avrebbe già scelto Barrett. Il giudice, che gode del sostengo del leader ...

Presenti, tra i tanti che le rendono omaggio oggi, anche il candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden e la moglie Jill. Un onore riservato solo altre 33 volte nella storia ad alcuni presidenti, ...

Usa, Trump ha scelto: Amy Coney Barrett verso la Corte Suprema. E il Senato frena il presidente

Donald Trump ha ormai scelto con chi sostituire Ruth Bader Ginsburg alla Corte Suprema, almeno stando alle fonti del partito repubblicano citate dai media Usa. La nuova giudice che sarà nominata dal p ...

