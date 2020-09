Torna l’incubo MALTEMPO (Di venerdì 25 settembre 2020) Puntualmente, ogni anno, tra Ottobre e Novembre si ripresenta l’incubo MALTEMPO. Viene dopo l’incubo caldo, quel caldo eccezionale di cui s’è tanto parlato e la cui eredità è sotto gli occhi di tutti. Ce ne stiamo già rendendo conto: al minimo spiffero di aria umida è tutto un fiorire di temporali, nubifragi, grandinate. Gli eccessi termici, ahi noi, si pagano cari e di eccessi – ad agosto e settembre – ne abbiamo avuti a go go. S’è parlato di altissime temperature, s’è parlato di caldo record, s’è parlato di un settembre che rischia di passare alla storia come uno dei più caldi di sempre se non addirittura il primo in graduatoria. Vedremo poi, non appena chiuderà i battenti e non appena la fiondata nord atlantica ci dirà quanto farà ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 25 settembre 2020) Puntualmente, ogni anno, tra Ottobre e Novembre si ripresenta l’incubo. Viene dopo l’incubo caldo, quel caldo eccezionale di cui s’è tanto parlato e la cui eredità è sotto gli occhi di tutti. Ce ne stiamo già rendendo conto: al minimo spiffero di aria umida è tutto un fiorire di temporali, nubifragi, grandinate. Gli eccessi termici, ahi noi, si pagano cari e di eccessi – ad agosto e settembre – ne abbiamo avuti a go go. S’è parlato di altissime temperature, s’è parlato di caldo record, s’è parlato di un settembre che rischia di passare alla storia come uno dei più caldi di sempre se non addirittura il primo in graduatoria. Vedremo poi, non appena chiuderà i battenti e non appena la fiondata nord atlantica ci dirà quanto farà ...

