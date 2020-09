«Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro». L’incredibile post sui social del Comune di Ferrara (che poi si scusa) (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Comune di Ferrara, gestito dal leghista Alan Fabbri, ha pubblicato un post sui suoi profili social che ha provocato reazioni negative tra gli utenti e i cittadini. Nell’immagine postata compariva la scritta «Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro», presentata sotto forma di citazione. La descrizione recitava: «L’assunzione di alcol e droghe ti rende in parte responsabile degli abusi che hai subito», con accanto una x rossa. Sull’immagine era posto sia il logo della Regione Emilia-Romanga, sia quello dell’Unione europea, entrambi sponsor della campagna di promozione dell’Agenda 2030 ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 settembre 2020) Ildi, gestito dal leghista Alan Fabbri, ha pubblicato unsui suoi profiliche ha provocato reazioni negative tra gli utenti e i cittadini. Nell’immagineata compariva la scritta «Se seisei in», presentata sotto forma di citazione. La descrizione recitava: «L’assunzione di alcol e droghe ti rende indegli abusi che hai subito», con accanto una x rossa. Sull’immagine erao sia il logo della Regione Emilia-Romanga, sia quello dell’Unione europea, entrambi sponsor della campagna di promozione dell’Agenda 2030 ...

