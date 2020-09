Salernitana-Reggina: le parole di Castori (Di venerdì 25 settembre 2020) Alla vigilia dell’esordio in campionato all’ Arechi contro la Reggina, è intervenuto in conferenza stampa l’allenatore della Salernitana, Fabrizio Castori: “Per me è un grande piacere ritrovare questa piazza e questa società cosi importante e ambiziosa. È una grande soddisfazione, conosco le difficoltà ma so anche l’entusiasmo e il calore che anima questa piazza e la sua tifoseria. È con immenso piacere che sono tornato a Salerno. Mi auguro, spero, sono convinto che con il lavoro, i risultati, l’impegno dei ragazzi e il mio, possa ritornare l’entusiasmo tra i tifosi, perché nel calcio i risultati sono la benzina. Spero di essere la persona giusta”. Castori parla poi degli obiettivi stagionali: “Mi hanno chiesto di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 25 settembre 2020) Alla vigilia dell’esordio in campionato all’ Arechi contro la, è intervenuto in conferenza stampa l’allenatore della, Fabrizio: “Per me è un grande piacere ritrovare questa piazza e questa società cosi importante e ambiziosa. È una grande soddisfazione, conosco le difficoltà ma so anche l’entusiasmo e il calore che anima questa piazza e la sua tifoseria. È con immenso piacere che sono tornato a Salerno. Mi auguro, spero, sono convinto che con il lavoro, i risultati, l’impegno dei ragazzi e il mio, possa ritornare l’entusiasmo tra i tifosi, perché nel calcio i risultati sono la benzina. Spero di essere la persona giusta”.parla poi degli obiettivi stagionali: “Mi hanno chiesto di ...

