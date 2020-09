Questo matrimonio non s’ha da fare: Demi Lovato e Max Ehrich si lasciano a un passo dalle nozze (Di venerdì 25 settembre 2020) Demi Lovato e Max Ehric si lasciano appena prima delle nozze, nonostante il treno di parole d’amore che hanno pronunciato entrambi al momento della proposta. Secondo le ultime notizie trapelate, Questo treno romantico non sarebbe arrivato al capolinea ma avrebbe frenato ben prima di pronunciare il fatidico sì, che avevano promesso di proferire nel mese di luglio. I due si sono conosciuti appena prima della quarantena e ancor prima che alcune delle nostre granitiche certezze andassero a gambe all’aria, trascorrendo il lockdown l’uno al fianco dell’altra. Si dice su People: “Demi e Max si sono ritrovati a vivere insieme ventiquattro ore su ventiquattro. Hanno vissuto in una bolla senza stress, dove tutto era semplicemente divertente. Oggi, invece, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 25 settembre 2020)e Max Ehric siappena prima delle, nonostante il treno di parole d’amore che hanno pronunciato entrambi al momento della proposta. Secondo le ultime notizie trapelate,treno romantico non sarebbe arrivato al capolinea ma avrebbe frenato ben prima di pronunciare il fatidico sì, che avevano promesso di proferire nel mese di luglio. I due si sono conosciuti appena prima della quarantena e ancor prima che alcune delle nostre granitiche certezze andassero a gambe all’aria, trascorrendo il lockdown l’uno al fianco dell’altra. Si dice su People: “e Max si sono ritrovati a vivere insieme ventiquattro ore su ventiquattro. Hanno vissuto in una bolla senza stress, dove tutto era semplicemente divertente. Oggi, invece, ...

