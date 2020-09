Puntura di scorpione | compra una borsa sul web poi la brutta sorpresa (Di venerdì 25 settembre 2020) Una ragazza ordina una borsa su un sito di e-commerce e quando poi apre il pacco ecco una inattesa Puntura di scorpione. È pazzesco quanto capitato ad una ragazza in Spagna. Lei è Judiht ed abita nella località di Algemesì, nei pressi di Valencia. La giovane ha raccontato al portale Levante-EMV di avere acquistato un … L'articolo Puntura di scorpione compra una borsa sul web poi la brutta sorpresa è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 25 settembre 2020) Una ragazza ordina unasu un sito di e-commerce e quando poi apre il pacco ecco una inattesadi. È pazzesco quanto capitato ad una ragazza in Spagna. Lei è Judiht ed abita nella località di Algemesì, nei pressi di Valencia. La giovane ha raccontato al portale Levante-EMV di avere acquistato un … L'articolodiunasul web poi laè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ema6060 : RT @mrctrdsh: Non so se chiamarla destra sia il bacio della principessa che trasmuta in leader il principe ranocchio o la puntura dello sco… - mrctrdsh : Non so se chiamarla destra sia il bacio della principessa che trasmuta in leader il principe ranocchio o la puntura… - Wildchildlau : Io che scopro alle 3 della notte prima di #SSM2020 che una delle cause di pancreatite acuta è la puntura di scorpio… -

Ultime Notizie dalla rete : Puntura scorpione Apre una busta di AliExpress e viene punta da uno scorpione che si trovava all'interno Leggo.it Apre una busta di AliExpress e viene punta da uno scorpione che si trovava all'interno

Aveva acquistato una borsa sul noto portale cinese di e-commerce AliExpress, ma al momento di aprire la busta ha avvertito una fitta al dito: uno scorpione, che si trovava all'interno della borsa, l'a ...

Questa pianta inietta veleno simile a quello di uno scorpione: il dolore può durare giorni

L'Australia ospita sicuramente delle creature davvero terrificanti... e perfino le piante si devpno temere. Esistono degli alberi pericolosi che possono iniettare sostanze chimiche molto simili a quel ...

Aveva acquistato una borsa sul noto portale cinese di e-commerce AliExpress, ma al momento di aprire la busta ha avvertito una fitta al dito: uno scorpione, che si trovava all'interno della borsa, l'a ...L'Australia ospita sicuramente delle creature davvero terrificanti... e perfino le piante si devpno temere. Esistono degli alberi pericolosi che possono iniettare sostanze chimiche molto simili a quel ...