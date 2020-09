Ogni mattina, Alessio Viola assente: ‘Ha avuto un incidente’ (Di venerdì 25 settembre 2020) Sorpresa a Ogni mattina, il programma quotidiano di Tv8. Nella puntata in onda venerdì 25 settembre infatti accanto ad Adriana Volpe non c’è Alessio Viola, bensì un altro volto della rete, Davide Camicioli, giornalista di Sky Sport 24 e del tg sportivo in onda nel fine settimana su Tv8. Adriana Volpe e l’assenza di Alessio Viola In apertura di puntata Adriana Volpe spiega al pubblico a casa: “Come vedete non c’è Alessio, il mio compagno di viaggio però tornerà prestissimo e oggi quindi abbiamo un altro grande volto di questa rete, di Tv8 e di Tg8 che è Davide Camicioli. Quindi tu sei il mio compagno di viaggio. Se Alessio sta guardando sappi che ci manchi un sacco, un ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 25 settembre 2020) Sorpresa a, il programma quotidiano di Tv8. Nella puntata in onda venerdì 25 settembre infatti accanto ad Adriana Volpe non c’è, bensì un altro volto della rete, Davide Camicioli, giornalista di Sky Sport 24 e del tg sportivo in onda nel fine settimana su Tv8. Adriana Volpe e l’assenza diIn apertura di puntata Adriana Volpe spiega al pubblico a casa: “Come vedete non c’è, il mio compagno di viaggio però tornerà prestissimo e oggi quindi abbiamo un altro grande volto di questa rete, di Tv8 e di Tg8 che è Davide Camicioli. Quindi tu sei il mio compagno di viaggio. Sesta guardando sappi che ci manchi un sacco, un ...

