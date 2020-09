Meloni al Pd: ma quale vittoria, ecco i numeri che dimostrano che è stata una grande sconfitta… (Di venerdì 25 settembre 2020) Giorgia Meloni, dati alla mano, smonta la narrazione della sinistra secondo la quale il Pd avrebbe vinto le elezioni regionali. Con un grafico pubblicato sulla sua pagina Fb la leader di Fratelli d’Italia mostra che al contrario, in tutte le regioni, rispetto alle regionali del 2015, il Pd è arretrato e di molto. Del tutto infondata, allora, l’esultanza di Zingaretti e soci. Zingaretti vuole passare all’incasso Ma si tratta di un’esultanza che ha un preciso scopo politico: far credere, con la complicità dei media compiacenti, che il Pd ha vinto è semplicemente la base per poter costringere Giuseppe Conte a scegliere proprio i dem come alleato principale. Scaricando il M5S che è in caduta libera. E ciò allo scopo di ottenere di dettare l’agenda del governo. Intanto Zingaretti intende ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 settembre 2020) Giorgia, dati alla mano, smonta la narrazione della sinistra secondo lail Pd avrebbe vinto le elezioni regionali. Con un grafico pubblicato sulla sua pagina Fb la leader di Fratelli d’Italia mostra che al contrario, in tutte le regioni, rispetto alle regionali del 2015, il Pd è arretrato e di molto. Del tutto infondata, allora, l’esultanza di Zingaretti e soci. Zingaretti vuole passare all’incasso Ma si tratta di un’esultanza che ha un preciso scopo politico: far credere, con la complicità dei media compiacenti, che il Pd ha vinto è semplicemente la base per poter costringere Giuseppe Conte a scegliere proprio i dem come alleato principale. Scaricando il M5S che è in caduta libera. E ciò allo scopo di ottenere di dettare l’agenda del governo. Intanto Zingaretti intende ...

