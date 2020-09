“Meglio morta che separata” Così un padre mafioso uccide la figlia

Leggi su chenews

(Di venerdì 25 settembre 2020) Rosalia Pipitone fu uccisa all’età di 25 anni perché aveva avuto il coraggio di separarsi e di sfidare ilpadrone. Lia Pipitone morì a 25 anni, uccisa per conto dello stesso. La sua colpa per la mafia era quella di essere una ragazza troppo ribelle, non convenzionale ai valori della ‘famiglia’. SuoAntonino era un uomo di Cosa Nostra, fedelissimo di Totò Riina. Fu ucciso anche il cugino di Rosalia, Simone, si diceva che i due si amassero di nascosto e che la ragazza lasciò il marito per lui. Simone fu costretto a buttarsi dalla finestra del quarto piano dopo avere scritto un falso biglietto di addio: “mi uccido per amore”. Storie che ricordano il Medioevo eppure non così lontane dal nuovo millennio, erano ...