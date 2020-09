Legnano, i carabinieri arrestano Fantino, Goldrake, Mosca e Cazzuola. Rapinarono una gioielleria con la tecnica della finta cliente (Di venerdì 25 settembre 2020) I carabinieri della Compagnia di Legnano hanno arrestato tre uomini ed una donna, tra i 27 ed i 49 anni, responsabili di rapina aggravata nonché di detenzione e porto di arma clandestina. La rapina, che fruttò un bottino da 50mila euro, risale all’11 settembre dello scorso anno, ai danni di una gioielleria di Arconate, in provincia di Milano. Due uomini, soprannominati “Fantino” e “Goldrake“, hanno saccheggiato il negozio alle 11 di sera, con il volto coperto da un casco e minacciando la proprietarie e una cliente con la pistola, costringendo la cliente a raccogliere i preziosi presenti sul bancone e nella cassaforte posta nel retro, riponendoli in un borsone nero, i due poi sono fuggiti a bordo di una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) ICompagnia dihanno arrestato tre uomini ed una donna, tra i 27 ed i 49 anni, responsabili di rapina aggravata nonché di detenzione e porto di arma clandestina. La rapina, che fruttò un bottino da 50mila euro, risale all’11 settembre dello scorso anno, ai danni di unadi Arconate, in provincia di Milano. Due uomini, soprannominati “” e ““, hanno saccheggiato il negozio alle 11 di sera, con il volto coperto da un casco e minacciando la proprietarie e unacon la pistola, costringendo laa raccogliere i preziosi presenti sul bancone e nella cassaforte posta nel retro, riponendoli in un borsone nero, i due poi sono fuggiti a bordo di una ...

