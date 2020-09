“La verità…” Gabriel Garko | la notizia è ufficiale Accadrà questa sera al GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 25 settembre 2020) “Sono sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire. Sono sicuro che molta gente giudicherà. Sono sicuro che tante persone non capiranno. E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura. Ma l’unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità“. Cosìsul suo profilo Instagram a poche ore dall’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. L’attore ed ex fidanzato di Adua Del Vesco, concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, sarà ospite nella puntata di venerdì 25 settembre. Si parlerà sicuramente dell’Aresgate, lo scandalo saltato fuori proprio al GF Vip dopo le dichiarazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Si parla di una misteriosa setta che avrebbe manipolato per anni non solo i due attori ma diversi volti ...