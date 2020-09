La negazionista di Covid-19 che toglie la mascherina a una poliziotta e le sputa in faccia (Di venerdì 25 settembre 2020) Scene di follia in un supermercato di Cernusco sul Naviglio, Milano, dove una donna di 41 anni, 'negazionista' del Covid, ha dato in escandescenza rimediando una denuncia per violenza, resistenza a ... Leggi su today (Di venerdì 25 settembre 2020) Scene di follia in un supermercato di Cernusco sul Naviglio, Milano, dove una donna di 41 anni, '' del, ha dato in escandescenza rimediando una denuncia per violenza, resistenza a ...

Luanastretti1 : RT @intuslegens: I media vi tengono in pugno. Vi fanno credere che la #morte è uno scandalo, un assurdo, un errore. Voi ci credete, e chiam… - saryxs87 : RT @laltrodiego: Per gli odiatori di Raffaele Fitto, che predicano bene quando accusano la DX, e razzolano male quando la insultano per lo… - kariuki74 : RT @laltrodiego: Per gli odiatori di Raffaele Fitto, che predicano bene quando accusano la DX, e razzolano male quando la insultano per lo… - Ernesto29296958 : RT @laltrodiego: Per gli odiatori di Raffaele Fitto, che predicano bene quando accusano la DX, e razzolano male quando la insultano per lo… - carlossartori19 : RT @laltrodiego: Per gli odiatori di Raffaele Fitto, che predicano bene quando accusano la DX, e razzolano male quando la insultano per lo… -

Ultime Notizie dalla rete : negazionista Covid La negazionista di Covid-19 che toglie la mascherina a una poliziotta e le sputa in faccia Today.it Covid, incredibili dichiarazioni del dietologo Lemme: "Virus inventato in laboratorio. Il vaccino è pericoloso, la mascherina inutile"

Il vaccino anti Covid è inutile e fa male. La mascherina non serve a niente. La pandemia è soltanto un business per fare soldi. Sono alcuni passaggi dell'incredibile intervista rilasciata dal dottor A ...

La negazionista di Covid-19 che toglie la mascherina a una poliziotta e le sputa in faccia

Scene di follia in un supermercato di Cernusco sul Naviglio (Milano) dove una donna di 41 anni, "negazionista" del Covid, ha dato in escandescenza rimediando una denuncia per violenza, resistenza a pu ...

Il vaccino anti Covid è inutile e fa male. La mascherina non serve a niente. La pandemia è soltanto un business per fare soldi. Sono alcuni passaggi dell'incredibile intervista rilasciata dal dottor A ...Scene di follia in un supermercato di Cernusco sul Naviglio (Milano) dove una donna di 41 anni, "negazionista" del Covid, ha dato in escandescenza rimediando una denuncia per violenza, resistenza a pu ...