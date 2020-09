Juventus, Cassano stuzzica Dybala: “Un buon giocatore che si fa passare per un campione” (Di venerdì 25 settembre 2020) Antonio Cassano, incorreggibile come sempre, dice la sua in merito a due campioni quali Paulo Dybala e Josip Ilicic.Serie A, Crotone-Milan a porte chiuse: “Non sussistono condizioni necessarie per apertura parziale”L'ex talento barese si è soffermato sul talento di due stelle del campionato di Serie A che ad ora stanno vivendo due momenti differenti. L'ex Inter e Milan, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni senza che manchino di un pizzico di pepe.Inter, Sconcerti: “I nerazzurri alla pari con la Juve, ecco cosa manca. Conte e Pirlo? Ho la mia idea”"Che campionato sarà? La Juventus ha due squadre e parte favorita come sempre, dietro c’è l’Inter. Per la Champions l’Atalanta è una certezza e ha un giocatore favoloso come ... Leggi su mediagol (Di venerdì 25 settembre 2020) Antonio, incorreggibile come sempre, dice la sua in merito a due campioni quali Pauloe Josip Ilicic.Serie A, Crotone-Milan a porte chiuse: “Non sussistono condizioni necessarie per apertura parziale”L'ex talento barese si è soffermato sul talento di due stelle del campionato di Serie A che ad ora stanno vivendo due momenti differenti. L'ex Inter e Milan, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni senza che manchino di un pizzico di pepe.Inter, Sconcerti: “I nerazzurri alla pari con la Juve, ecco cosa manca. Conte e Pirlo? Ho la mia idea”"Che campionato sarà? Laha due squadre e parte favorita come sempre, dietro c’è l’Inter. Per la Champions l’Atalanta è una certezza e ha unfavoloso come ...

