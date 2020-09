#IoAccolgo: «Approvare subito la riforma dei decreti sicurezza» (Di venerdì 25 settembre 2020) «Il Consiglio dei ministri approvi la riforma dei decreti sicurezza presentata dalla ministra Lamorgese». L’appello viene dalla campagna #IoAccolgo che riunisce numerose realtà attive su tutto il territorio nazionale contro il razzismo e per l’accoglienza. Secondo queste organizzazioni il governo non ha più alibi per rimandare la modifica delle leggi Salvini. Il testo che sta circolando è un primo passo necessario. A fronte di aspetti positivi, come l’ampliamento della protezione speciale o la restituita centralità all’accoglienza gestita dai comuni, ci … Continua L'articolo #IoAccolgo: «Approvare subito la riforma dei decreti sicurezza» ... Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 25 settembre 2020) «Il Consiglio dei ministri approvi ladeipresentata dalla ministra Lamorgese». L’appello viene dalla campagnache riunisce numerose realtà attive su tutto il territorio nazionale contro il razzismo e per l’accoglienza. Secondo queste organizzazioni il governo non ha più alibi per rimandare la modifica delle leggi Salvini. Il testo che sta circolando è un primo passo necessario. A fronte di aspetti positivi, come l’ampliamento della protezione speciale o la restituita centralità all’accoglienza gestita dai comuni, ci … Continua L'articolo: «ladei» ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #IoAccolgo Approvare Migranti, Io Accolgo: “Il Consiglio dei ministri approvi subito modifiche ai dl sicurezza”

ROMA - “Passate elezioni e referendum, la maggioranza non ha più alibi per rimandare ulteriormente l’approvazione di un provvedimento che modifichi i decreti sicurezza voluti da Salvini”. Lo sottoline ...

Decreti Sicurezza: #Ioaccolgo, “Consiglio dei ministri approvi subito il testo di riforma”

“Passate elezioni e referendum, la maggioranza non ha più alibi per rimandare ulteriormente l’approvazione di un provvedimento che modifichi i decreti sicurezza voluti da Salvini”. Lo affermano in una ...

ROMA - “Passate elezioni e referendum, la maggioranza non ha più alibi per rimandare ulteriormente l’approvazione di un provvedimento che modifichi i decreti sicurezza voluti da Salvini”. Lo sottoline ...“Passate elezioni e referendum, la maggioranza non ha più alibi per rimandare ulteriormente l’approvazione di un provvedimento che modifichi i decreti sicurezza voluti da Salvini”. Lo affermano in una ...