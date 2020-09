Godin al Cagliari, gli effetti dell’affare sui conti dell’Inter (Di venerdì 25 settembre 2020) Godin stipendio Cagliari – Diego Godin è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari. Il centrale di difesa uruguaiano lascia l’Inter dopo una stagione e si trasferisce in Sardegna, alla corte di Eusebio Di Francesco: per lui un contratto triennale. «Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Inter il diritto alle prestazioni sportive … L'articolo Godin al Cagliari, gli effetti dell’affare sui conti dell’Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 25 settembre 2020)stipendio– Diegoè ufficialmente un nuovo giocatore del. Il centrale di difesa uruguaiano lascia l’Inter dopo una stagione e si trasferisce in Sardegna, alla corte di Eusebio Di Francesco: per lui un contratto triennale. «IlCalcio è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Inter il diritto alle prestazioni sportive … L'articoloal, glidell’affare suidell’Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

