Gioele Mondello | chi è l’ex carabiniere che l’ha trovato?

Leggi su chenews

(Di venerdì 25 settembre 2020) Chi è Pino Di Bello, l’exche ha compiuto la macabra scoperta: il corpo senza vita del piccoloGiuseppe Di Bello (Fonte foto: web)Fu l’ex, Giuseppe Di Bello, a trovare il corpo di, dopo giorni di ricerche. “L’hodove gli altri non lo hanno cercato”, disse l’ex militare, che cercò armato di una falce, tra la boscaglia di Caronia, in provincia di Messina. Del piccolo, fu riqualche resto di corpo, secondo le testimonianze, lui non aveva più gli arti e fu una visione spaventosa. Secondo le indagini, il piccolo sarebbe stato ucciso da un animale selvatico. Ancora sospetti, sul cosa avesse spinto alla fuga Viviana, la mamma del ...