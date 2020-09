Gabriel Garko stasera al GF Vip | «Da me avrete la verità»

(Di venerdì 25 settembre 2020)Come verrà affrontato l’AresGate in TV? Dopo la diffida che Alberto Tarallo avrebbe inviato a Mediaset, in molti sono pronti a scommettere che potrebbe calare il sipario televisivo sul caso. E se gli spezzoni dei talk dedicati all’argomento nelle trasmissioni Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque sono già spariti, questa sera uno degli attori più noti del ‘mondo Ares’ sarà ospite al Grande Fratello Vip.entrerà a sorpresa nella Casa, il luogo incriminato dove tutto ha avuto inizio con le pesanti confessioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, colleghi dell’attore piemontese. Cosa farà? Ma soprattutto, cosa avrà da dire? Verrà affrontata – anche solo marginalmente – la vicenda oppure ...

franco_bagnasco : Naturalmente Gabriel Garko stasera (a colpi di teaser) lo mettiamo all'ultimo blocco utile prima del sopravvenire d… - MiryamRusso11 : RT @Manuel_Real_Off: Questa sera quando nella casa entrerà Gabriel Garko #GFVip - StraNotizie : Gabriel Garko: “Al GF Vip dirò tutta la verità e molti giudicheranno”, Gabriele Rossi commenta - RyanDreew13 : RT @JustRiccardo: il commento di Gabriele Rossi sotto al post di Gabriel Garko?? #GFVIP #Garko #Gabriel #GabrielGarko - Mar3151 : RT @lesei_dimattina: #GFvip noi stasera quando Gabriel Garko farà coming out: -

E’ notizia di poco fa che Gabriel Garko stasera varcherà la famigerata porta rossa di Cinecittà. il bellissimo attore con molta probabilità entrerà per dare il suo appoggio alla sua giovane e affascin ...1Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda stasera entrerà come ospite Gabriel Garko. E ha annunciato che dirà tutta la verità sulle ultime vicende. Grande sorpresa per la puntata del Grande Frate ...