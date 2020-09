Elettra Lamborghini cambia look prima delle nozze | con i capelli corti è splendida

(Di venerdì 25 settembre 2020)con Afrojack. Manca ormai pochissimo al matrimonio dell’ereditiera e del dj olandese e per l’occasione la sposa ha deciso di rinnovare il taglio di. Dopo aver sfoggiato per tanti mesi una chioma lunga e fluente,ha deciso di optare per un taglio più corto, puntando su un bob mosso. Unche sta davvero benissimo alla cantante e che lei ha svelato su Instagram. “Sarà bellissimo e non vedo l’ora”, ha scritto riferendosi alle. Nello scattostringe fra le mani un mazzo di fiori d ècome solo una futura sposa può essere. Dopo ...

missfallimento : RT @maaagghy: Elettra.... Elettra Lamborghini E questo che si sente alle porte del paradiso? - infoitcultura : Elettra Lamborghini, tutto sul matrimonio dell'ereditiera - RobertPattfake : *silenzio* Elettraaaa Elettra Lamborghini - nabokovswords : RT @maaagghy: Elettra.... Elettra Lamborghini E questo che si sente alle porte del paradiso? - infoitcultura : Ginevra Lamborghini: “Non andrò al matrimonio di mia sorella Elettra” -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

LEGGI ANCHE -> Elettra Lamborghini replica contro Tommaso Zorzi: “Non so di cosa parli”. Ancora problemi per il matrimonio di Elettra Lamborghini? (YouMovies) L’ereditiera il prossimo 26 settembre giu ...Elettra Lamborghini sa far parlare di sé: questa volta non per il suo chiacchierato matrimonio, ma perché in farmacia senza slip. Di lei si parla sempre, nel bene e nel male. Questa volta la giovane r ...