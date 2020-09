Da cashback a riforma delle aliquote | Conte e Gualtieri aprono cantiere fiscale

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 25 settembre 2020) Archiviata la partitaRegionali, il Governo può tirare un sospiro di sollievo. Ma il “3 a 3”, un pareggio che secondo molti ha il sapore della vittoria con Salvini che ha fallito la spallata e Renzi che è letteralmente crollato, non è comunque scevro d’ombre. Giusepperesta saldo (per ora) sulla sua poltrona ma per il Premier si apre ufficialmente una nuova stagione da “mediatore”. IL NUOVO PD – Il Pd post-Regionali aumenterà di certo la sua pressione lasciando da parte, probabilmente, la prudenza e la “timidezza” di questo primo anno di governo. Di certo i Dem sono già pronti a battere cassa su argomenti chiave come i dl sicurezza o, ancora di più, il Mes. Il Movimento Cinquestelle, che esulta per la vittoria al referendum confermativo sul taglio dei ...