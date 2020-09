Covid, in Francia contagio senza freni: 16mila in 24 ore. Il premier: “Lockdown possibile” (Di venerdì 25 settembre 2020) Continua ad aggravarsi la situazione del coronavirus in Francia, dove nelle ultime 24 ore sono stati confermati 16.096 nuovi contagi. Si tratta del numero più alto mai registrato in Francia dall’inizio della pandemia. Sono invece 52 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate all’infezione nell’ultima giornata. Lo rende noto il ministero della … L'articolo Covid, in Francia contagio senza freni: 16mila in 24 ore. Il premier: “Lockdown possibile” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 25 settembre 2020) Continua ad aggravarsi la situazione del coronavirus in, dove nelle ultime 24 ore sono stati confermati 16.096 nuovi contagi. Si tratta del numero più alto mai registrato indall’inizio della pandemia. Sono invece 52 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate all’infezione nell’ultima giornata. Lo rende noto il ministero della … L'articolo, inin 24 ore. Il: “Lockdown possibile” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Corriere : Covid in Francia: 16.000 casi in un giorno, mai così tanti. In vigore le nuove restrizi... - Internazionale : Spagna, Francia e Regno Unito sono alle prese con un aumento di casi di covid-19, mentre l’Italia sembra aver fatto… - Agenzia_Italia : Paura in Francia: oltre 16 mila casi di Covid in 24 ore, mai così tanti - MiAirports : Aggiornamento #Covid-19# per passeggeri in rientro da Parigi, regioni rosse della Francia, Malta, Spagna, Croazia e… - ValenteMara : Ma qualcuno sa i valori in percentuale? 16000 casi su quanti tamponi effettuati? Covid in Francia: 16.000 casi in… -