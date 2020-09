Coronavirus | Ricciardi | “Imbecille chi dice che è tutto finito | fa un danno enorme”

Leggi su dire

(Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA – “Il presente e’ ‘stringiamoci a coorte’, cioe’ noi dobbiamo continuare a reggere, lo dobbiamo fare tutti, a onta di qualche cretino che dice ‘il virus e’ finito’, ‘buttate le mascherine’, ‘tornate a fare tutte le vostre attivita”, ‘ho avuto una polmonite peggiore del virus’. Questi sono degli imbecilli che fanno dei danni enormi dal punto di vista della salute pubblica, perche’ alle persone sprovvedute o analfabete funzionali alimentano nel migliore dei casi l’idea che e’ tutto finito e che si puo’ fare tutto quello che si poteva fare prima, o nel peggiore dei casi l’idea del complotto, dei poteri forti, dell’invenzione del virus e del fatto che questa e’ tutta una cospirazione internazionale”. Lo ha detto Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, e professore di Igiene all’Universita’ Cattolica di Roma, in occasione della presentazione del rapporto annuale sull’innovazione in campo sanitario e farmaceutico dal titolo ‘Riportare la sanita’ al centro. Dall’emergenza sanitaria all’auspicata rivoluzione della governance del SSN’, condotto dall’Istituto per la Competitivita’ (I-Com) e presentato oggi nel corso di un webinar.RICCIARDI: “QUANDO IMPRENDITORI FANNO PRESSIONE SU POLITICA TUTTO VA A SFACELO”