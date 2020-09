Cani annusano il Coronavirus in aeroporto: l’esperimento (Di venerdì 25 settembre 2020) Cani annusano il Coronavirus in aeroporto: l’esperimento. Dopo aver annusato il sudore dei passeggeri, i Cani scoprono se sono positivi Nei principali aeroporti internazionali si sono adottati diversi sistemi di rilevazione del Covid-19, dalla misurazione della temperatura ai test rapidi. All’aeroporto di Helsinki, invece, è partita una nuova sperimentazione, usando il fiuto dei Cani. I … L'articolo Cani annusano il Coronavirus in aeroporto: l’esperimento proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 25 settembre 2020)ilin: l’esperimento. Dopo aver annusato il sudore dei passeggeri, iscoprono se sono positivi Nei principali aeroporti internazionali si sono adottati diversi sistemi di rilevazione del Covid-19, dalla misurazione della temperatura ai test rapidi. All’di Helsinki, invece, è partita una nuova sperimentazione, usando il fiuto dei. I … L'articoloilin: l’esperimento proviene da www.meteoweek.com.

