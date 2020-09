Attentato a Parigi nei pressi di Charlie Hebdo: quattro feriti gravi, è caccia all’uomo (Di venerdì 25 settembre 2020) Allarme a Parigi per il tentativo di Attentato vicino alla sede dell’ex redazione di Charlie Hebdo, il noto giornale satirico già colpito dall’Isis alcuni anni fa. Un paio di individui hanno ferito quattro persone con delle coltellate e poi sono fuggiti in metropolitana: “Attacco all’arma bianca nei pressi della ex redazione di Charlie Hebdo. Almeno 4 feriti gravi. Aggressori in fuga. caccia all’uomo in corso”, scrive il giornalista di France 24 Christophe Dansette. La polizia ha diramato un’allerta valida per tutto l’undicesimo arrondissement. Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) Allarme aper il tentativo divicino alla sede dell’ex redazione di, il noto giornale satirico già colpito dall’Isis alcuni anni fa. Un paio di individui hanno feritopersone con delle coltellate e poi sono fuggiti in metropolitana: “Attacco all’arma bianca neidella ex redazione di. Almeno 4. Aggressori in fuga.all’uomo in corso”, scrive il giornalista di France 24 Christophe Dansette. La polizia ha diramato un’allerta valida per tutto l’undicesimo arrondissement.

