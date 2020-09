"Aggredita solo perché indossavo la gonna": la denuncia di una 22enne a Strasburgo (Di venerdì 25 settembre 2020) Una studentessa di 22 anni è stata Aggredita da tre uomini a Strasburgo solo perché “indossava una gonna”. La vicenda di Elisabeth, riportata, oltre che dalla stampa locale, anche dalla BBC, è stata definita “molto seria” dal governo francese. La polizia di Strasburgo ha aperto un’indagine sull’aggressione.La giovane ha raccontato quanto accaduto su Facebook, in un post di denuncia, e in un’intervista rilasciata a France Bleu Alsace Radio. L’aggressione è iniziata quando un giovane l’ha indicata e ha gridato: «Guarda quella pu****a con la gonna». La giovane si è girata e si è limitata a dire: «Prego?». A quel punto tre ragazzi si sono ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 settembre 2020) Una studentessa di 22 anni è statada tre uomini a; “indossava una”. La vicenda di Elisabeth, riportata, oltre che dalla stampa locale, anche dalla BBC, è stata definita “molto seria” dal governo francese. La polizia diha aperto un’indagine sull’aggressione.La giovane ha raccontato quanto accaduto su Facebook, in un post di, e in un’intervista rilasciata a France Bleu Alsace Radio. L’aggressione è iniziata quando un giovane l’ha indicata e ha gridato: «Guarda quella pu****a con la». La giovane si è girata e si è limitata a dire: «Prego?». A quel punto tre ragazzi si sono ...

Una studentessa di 22 anni è stata aggredita da tre uomini a Strasburgo solo perché "indossava una gonna". La vicenda di Elisabeth, riportata, oltre che dalla stampa locale, anche dalla BBC, è stata definita "molto seria" dal governo francese.

