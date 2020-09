UFFICIALE – Sassuolo, ceduto Adjapong al Lecce: il comunicato (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Lecce ha comunicato il trasferimento di Clau Adjapong dal Sassuolo: il comunicato UFFICIALE del club giallorosso «L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Claud Adjapong proveniente dall’U.S. Sassuolo Calcio. Il difensore classe ’98, che ha già sostenuto le visite mediche, si è allenato questo pomeriggio agli ordini di mister Corini». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Ilhail trasferimento di Claudal: ildel club giallorosso «L’U.S.comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Claudproveniente dall’U.S.Calcio. Il difensore classe ’98, che ha già sostenuto le visite mediche, si è allenato questo pomeriggio agli ordini di mister Corini». Leggi su Calcionews24.com

SassuoloUS : #Calciomercato ?? Ufficiale il ritorno di Filippo #Romagna in neroverde! Al Cagliari ceduto Alessandro Tripaldelli.… - Fantacalcio : UFFICIALE - Adjapong saluta il Sassuolo e il #Fantacalcio - BombeDiVlad : ?? Colpo del #Lecce ?? Dal #Sassuolo arriva #Adjapong ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - CanaleSassuolo : Calciomercato Sassuolo: Manzari alla Carrarese, la cessione è già ufficiale - MondoPrimavera : ?Futuro in #SerieC per Giacomo #Manzari?? #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Sassuolo UFFICIALE: Lecce, dal Sassuolo arriva Adjapong in prestito con diritto di riscatto TUTTO mercato WEB UFFICIALE – Sassuolo, ceduto Adjapong al Lecce: il comunicato

«L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Claud Adjapong proveniente dall’U.S. Sassuolo Calcio. Il difen ...

Lecce, ufficiale l’acquisto di Claud Adjapong

Mancava solo l’ufficialità ma in queste ore è arrivata anche quella: Claud Adjapong è un nuovo calciatore del Lecce Mancava solo l’ufficialità ma in queste ore è arrivata anche quella: Claud Adjapong ...

«L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Claud Adjapong proveniente dall’U.S. Sassuolo Calcio. Il difen ...Mancava solo l’ufficialità ma in queste ore è arrivata anche quella: Claud Adjapong è un nuovo calciatore del Lecce Mancava solo l’ufficialità ma in queste ore è arrivata anche quella: Claud Adjapong ...