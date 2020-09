Terremoto Turchia | scossa nel mar di Marmara a largo di Istanbul | paura tra gente che si riversa in strada MAPPE e DATI

(Di giovedì 24 settembre 2020) Unadidi magnitudo 4.3 e’ stata registrata questo pomeriggio alle 15:38 italiane nel mar di, aldi. Secondo la protezione civile turca (Afad), l’epicentro del sisma e’ stato a 18 km dalla costa. L’evento si è verificato ad una profondita’ di 6,8 km. Lae’ stata avvertita in varie zone della metropoli sul Bosforo e della regione di, dove diverse persone sono scese in. Secondo la prefettura locale, non si segnala al momento alcun danno di rilievo a persone o cose. Nella gallery scorrevole in alto, lerelative all’evento.L'articolonel mar di ...

3bmeteo

Forte terremoto al largo di Istanbul, in Turchia. Il sisma, di magnitudo 4.2, è stato registrato nel mar di Marmara. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata oggi pomeriggio, 24 ...Tante le scosse di terremoto nel mondo: non smette di muoversi la terra in particolare nel Pacifico, in zone che come ben sappiamo sono soggette a forti sismi, anche superiori al sesto grado. Molti i ...