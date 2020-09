Temptation Island | Gennaro e Anna | lui chiede il falò | poi abbandona e la lascia ma ci ripensa

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 24 settembre 2020) Un colpo di scena dietro l’altro nella seconda puntata dicondotta da Alessia Marcuzzi ed andata in onda ieri sera su Canale 5. Tra i momenti da ricordare, il falò turbolento tra. E’ stato il ragazzo are il confronto immediato con la fidanzata, insieme da sei anni, che però... L'articolo: luiil falò, poie lama ciproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.