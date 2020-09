Telese, l’appello del sindaco alle strutture ludiche del territorio (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso. Di seguito il testo: Il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, confermando la chiusura delle scuole statali e non, sul territorio comunale fino al 30 settembre prossimo, rivolge un invito a tutte le strutture telesine che operano nel settore ludico-sportivo “affinché riducano – e ove possibile interrompano – le loro attività nello stesso periodo di sospensione delle attività scolastiche”. “Si tratta – precisa il primo cittadino -, di misure precauzionali che non devono in alcun modo allarmare. Ma è giusto e doveroso, aggiunge, da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTerme (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa deldiTerme, Giovanni Caporaso. Di seguito il testo: IldiTerme, Giovanni Caporaso, confermando la chiusura delle scuole statali e non, sulcomunale fino al 30 settembre prossimo, rivolge un invito a tutte letelesine che operano nel settore ludico-sportivo “affinché riducano – e ove possibile interrompano – le loro attività nello stesso periodo di sospensione delle attività scolastiche”. “Si tratta – precisa il primo cittadino -, di misure precauzionali che non devono in alcun modo allarmare. Ma è giusto e doveroso, aggiunge, da ...

