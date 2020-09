Stadi aperti ma con il 25% della capienza massima. I governatori dettano le regole. Il (legittimo) dissenso di Zingaretti (Di giovedì 24 settembre 2020) Ovviamente non spetta a noi valutare o meno, certo è che in un momento come questo, dove si sta facendo di tutto per evitare una seconda ondata di coronavirus – specie dopo aver sofferto tanto – apprendere determinate notizie ci lascia un po’ perplessi. Ma al termine della videoconferenza che ha avuto luogo presso la sede del ministero degli Affari regionali, i governatori (appunto protagonisti della Conferenza Stato-Regioni), poco fa è stato dato l’ok alla riapertura degli Stadi di calcio, a patto però che i posti occupati non superino il 25% della capienza totale degli impianti. Poi ovviamente, tutto quello che ne consegue in termini di misure anti-covid, come l’uso della mascherina, il distanziamento dei post a ... Leggi su italiasera (Di giovedì 24 settembre 2020) Ovviamente non spetta a noi valutare o meno, certo è che in un momento come questo, dove si sta facendo di tutto per evitare una seconda ondata di coronavirus – specie dopo aver sofferto tanto – apprendere determinate notizie ci lascia un po’ perplessi. Ma al terminevideoconferenza che ha avuto luogo presso la sede del ministero degli Affari regionali, i(appunto protagonistiConferenza Stato-Regioni), poco fa è stato dato l’ok alla riapertura deglidi calcio, a patto però che i posti occupati non superino il 25%totale degli impianti. Poi ovviamente, tutto quello che ne consegue in termini di misure anti-covid, come l’usomascherina, il distanziamento dei post a ...

