Serie A, già il primo esonero? La Roma pronta a sostituire Paulo Fonseca con Massimiliano Allegri (Di giovedì 24 settembre 2020) Possibile colpo di scena in Serie A. Massimiliano Allegri non ne può più di restare fuori e sarebbe pronto a sposare la causa della Roma. L'ex tecnico della Juve è disponibile a parlare con i nuovi proprietari della società giallorossa, vuole conoscere il progetto, anche se la squadra non sarà subito competitiva per vincere. Durante l'estate il mister ha già avuto contatti con Paris Saint-Germain e Inter. I due club restano sullo sfondo, ma in questo momento non sembrano avere una panchina traballante come quella giallorossa. Massimiliano Allegri aveva chiesto 10 milioni l'anno per ripartire. Adesso si accontenterebbe di 8. La piazza giallorossa non è riuscita ad appassionarsi a Paulo

