Reggia di Portici, al via il restauro della facciata sul mare: lavori per 320 mila € da realizzare in sette mesi (Di giovedì 24 settembre 2020) Possono cominciare gli interventi urgenti di restauro della Reggia borbonica di Portici, a Napoli: sono stati affidati oggi alla ditta vincitrice della gara i lavori sul cornicione lato mare, sulla facciata, della copertura e del muro di cinta che dà su via Marittima. Gli interventi costeranno complessivamente 320mila euro e dovranno terminare entro 7 mesi dall'avvio delle opere.Il complesso del Sito Reale è occupato prevalentemente del dipartimento di Agraria dell'università Federico II, nonché dal Museo Ercolanense: il tutto si estende su un'area molto vasta che comprende il bosco superiore e il bosco inferiore, quest'ultimo, oggi, parco urbano.

