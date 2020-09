Marco Tardelli | l’urlo di Spagna ’82 del centrocampista della Juventus

(Di giovedì 24 settembre 2020) Il 24 settembre 1954 nasce. Considerato uno dei più grandi centrocampisti italiani, ha vinto tutto con i bianconeri. Ha segnato un gol nella finale Mondiale.compie 66 anni! L’exazzurro è infatti nato il 24 settembre 1956 in un piccolo centro in provincia di Lucca. Dagli esordi allaIl giovanissimomuove i primi passi nel Pisa. Poi, a vent’anni, passa al Como, in Serie B. Il buon campionato con i lariani ne attira l’attenzione di Fiorentina e Inter ma un blitz di Boniperti lo porta alla. Nella prima stagione gioca terzino, a destra e a sinistra; poi è Trapattoni a intuirne le qualità che lo renderanno uno dei migliori ...

HanBalk : Buon compleanno Marco Tardelli! - sowmyasofia : Marco Tardelli: il 24 settembre 1954 nasce il campione «dell’urlo mondiale» - periodicodaily : Marco Tardelli: il 24 settembre 1954 nasce il campione «dell'urlo mondiale» - PeriodicoDaily Sport #24settembre… - ruggierofilann4 : CAMPIONI DEL MONDO, CAMPIONI DEL MONDO. QUELLA DI MARCO TARDELLI E DELLA SUA CORSA SFRENATA E' L'IMMAGINE EMBLEMATI… - ilpalloneraccon : Marco TARDELLI -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Tardelli

Marco Tardelli: il campione del mondo 1982 è nato il 24 settembre. Un campione come Marco Tardelli non si identifica soltanto per le maglie dei club che ha indossato in carriera (soprattutto la ...…Sergio Lepri, Corrado Stajano, Italo Zilioli, Oscar Farinetti, Denise Pardo, Marco Tardelli, Riccardo Illy, Oreste Pastorelli, Dorina Vaccaroni, Chiara Noschese, Paolo Cattaneo, Ginevra Elkann, Emanu ...