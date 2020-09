La vita in diretta, clamorosa sbroccata di Claudia Mori: "Una vergogna, roba da malati" (Di giovedì 24 settembre 2020) Siamo a La vita in diretta, il programma di Rai 1 condotto da Alberto Matano. In studio si era tornati a parlare del caso delle studentesse del liceo di Roma e della loro protesta contro lo "stop" alle minigonne. Un tema che attira la telefonata di una furibonda Claudia Mori, che se la prende con Roberto Poletti, il quale non è poi così contrario al divieto di minigonne negli istituti scolastici: "Bisogna rispettare il luogo. Vedo giovani che vanno in giro mezze nude", aveva affermato Poletti. Dunque, la furiosa telefonata della moglie di Adriano Celentano: "È una vergogna che si parli ancora della minigonna in questi termini - ha premesso -. La donna si deve vestire come vuole, perché sa come vestirsi a seconda della situazione. Se io a scuola me la voglio mettere, la metto. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Siamo a Lain, il programma di Rai 1 condotto da Alberto Matano. In studio si era tornati a parlare del caso delle studentesse del liceo di Roma e della loro protesta contro lo "stop" alle minigonne. Un tema che attira la telefonata di una furibonda, che se la prende con Roberto Poletti, il quale non è poi così contrario al divieto di minigonne negli istituti scolastici: "Bisogna rispettare il luogo. Vedo giovani che vanno in giro mezze nude", aveva affermato Poletti. Dunque, la furiosa telefonata della moglie di Adriano Celentano: "È unache si parli ancora della minigonna in questi termini - ha premesso -. La donna si deve vestire come vuole, perché sa come vestirsi a seconda della situazione. Se io a scuola me la voglio mettere, la metto. ...

