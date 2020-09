La Corea del Sud accusa il Nord: “Ha ucciso un nostro funzionario e bruciato il corpo” (Di giovedì 24 settembre 2020) Era impegnato in alcune ispezioni al largo dell’isola occidentale di Yeonpyeong, nel Mar Giallo, a pochi passi dal confine marittimo con la Corea del Nord. Improvvisamente, il 21 settembre scorso, dell’uomo si sono perse le tracce in circostanze misteriose. Stando alle prime ricostruzioni dell’intelligence, il 47enne, un funzionario sudCoreano del Ministero degli Oceani e delle … La Corea del Sud accusa il Nord: “Ha ucciso un nostro funzionario e bruciato il corpo” InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 24 settembre 2020) Era impegnato in alcune ispezioni al largo dell’isola occidentale di Yeonpyeong, nel Mar Giallo, a pochi passi dal confine marittimo con ladel. Improvvisamente, il 21 settembre scorso, dell’uomo si sono perse le tracce in circostanze misteriose. Stando alle prime ricostruzioni dell’intelligence, il 47enne, unsudno del Ministero degli Oceani e delle … Ladel Sudil: “Haunil corpo” InsideOver.

