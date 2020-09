Juventus, Morata davanti a Ibrahimovic: ecco la top 10 dei giocatori più “costosi” (Di giovedì 24 settembre 2020) La Juventus ha completato l’acquisto per il rientro di Alvaro Morata con una formula vantaggiosa, quasi in “leasing”. Infatti i bianconeri verseranno 10 milioni nelle tasche dell’Atletico Madrid, e l’eventuale riscatto è fissato a 45 milioni di euro. Il club torinese avrà la possibilità di estendere il prestito anche nella stagione 2021/2022, pagando ulteriori 10 milioni di euro, scalandoli dal riscatto fissato. L’attaccante spagnolo è all’ennesimo trasferimento della sua carriera, ognuno dei quali particolarmente oneroso, e con la cifra sborsata dalla Juve per il prestito, il totale dei soldi investiti per il suo cartellino in questi anni lo proietta appena fuori dal podio in questa speciale categoria cumulativa. LEGGI ANCHE: Esame Suarez, nelle telefonate spunta Paratici: cosa ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Laha completato l’acquisto per il rientro di Alvarocon una formula vantaggiosa, quasi in “leasing”. Infatti i bianconeri verseranno 10 milioni nelle tasche dell’Atletico Madrid, e l’eventuale riscatto è fissato a 45 milioni di euro. Il club torinese avrà la possibilità di estendere il prestito anche nella stagione 2021/2022, pagando ulteriori 10 milioni di euro, scalandoli dal riscatto fissato. L’attaccante spagnolo è all’ennesimo trasferimento della sua carriera, ognuno dei quali particolarmente oneroso, e con la cifra sborsata dalla Juve per il prestito, il totale dei soldi investiti per il suo cartellino in questi anni lo proietta appena fuori dal podio in questa speciale categoria cumulativa. LEGGI ANCHE: Esame Suarez, nelle telefonate spunta Paratici: cosa ...

juventusfc : «Quando in un posto ci si sente a casa, si ha sempre voglia di ritornare» ?? ???? ??L'intervista esclusiva ad Alva… - brfootball : Morata: In Turin getting his Juventus medical Suarez: Deal to Atletico done, per @FabrizioRomano ?? - goal : Cristiano Ronaldo and Alvaro Morata are reunited at Juventus ?? - amm1900 : RT @juventusfc: Momenti indelebili. ?? Ricomincia a farci sognare, @AlvaroMorata! ? #MoreMorata #LiveAhead - CalcioJcom : New post: Juve, Agnelli a Morata: “Bienvenido a casa” -