“Identica alla mamma” Benedetta | 24 anni | è la fotocopia della conduttrice

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 24 settembre 2020) Bella, con la faccia pulita e soprattutto identicasua famosa mamma. Si somigliano in modo impressionante, come fanno notare i fan di entrambe praticamente sotto a ogni post. Anche il suo papà in realtà è un volto noto:, 24, è infatti la primogenita di due personaggi di spicco del panorama televisivo italian. Che, ironiasorte, hanno iniziato la loro carriera come giornalisti e si son poi fatti strada diventando lei una bravissima e apprezzata, mentre lui si è buttato nel mondopolitica. Tanto la mamma quanto il papà, hanno sempre appoggiato la giovaneche, dfoto è più che evidente, è figlia di Giorgio Gori e Cristina Parodi, che ...