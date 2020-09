Elisabetta Gregoraci, la frase choc su Briatore: “In amore gli ho dato tutto” (Di giovedì 24 settembre 2020) Elisabetta Gregoraci ha pronunciato una frase forte sul suo ex. Per poi correggere il tiro La showgirl è la protagonista assoluta di questo inizio del Grande Fratello Vip. Prima del suo ingresso nella casa ha già fatto parlare di se con il ‘giallo’ che ha portato a posticipare per lei il gioco per dei problemi … L'articolo Elisabetta Gregoraci, la frase choc su Briatore: “In amore gli ho dato tutto” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 24 settembre 2020)ha pronunciato unaforte sul suo ex. Per poi correggere il tiro La showgirl è la protagonista assoluta di questo inizio del Grande Fratello Vip. Prima del suo ingresso nella casa ha già fatto parlare di se con il ‘giallo’ che ha portato a posticipare per lei il gioco per dei problemi … L'articolo, lasu: “Ingli hotutto” proviene da leggilo.org.

GrandeFratello : 'Io ho dovuto sacrificare la mia vita per stare con lui' #GFVIP - GrandeFratello : Nuova ship in corso ?? #GFVIP - GrandeFratello : Elisabetta Gregoraci è pronta a varcare la Porta Rossa: super carica! Come si integrerà con i VIP già entrati? ??… - temisaba95 : RT @stanzaselvaggia: Povera Elisabetta e la sua vita piena di sacrifici. - DeVerdinis : RT @stanzaselvaggia: Povera Elisabetta e la sua vita piena di sacrifici. -