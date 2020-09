Campania, tornano le mascherine obbligatorie anche all’aperto (Di giovedì 24 settembre 2020) A conclusione della riunione dell’Unità di Crisi, il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la sicurezza. Su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal 24 settembre 2020 e fino al 4 ottobre 2020, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della regione, viene disposto l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. “Occorre – ha dichiarato il Presidente De Luca –ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l’apertura delle scuole. Se vogliamo evitare chiusure generalizzate è necessario il massimo rigore”. Ecco in sintesi i contenuti dell’ordinanza: 1) Sono ulteriormente confermate le disposizioni ... Leggi su ladenuncia (Di giovedì 24 settembre 2020) A conclusione della riunione dell’Unità di Crisi, il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la sicurezza. Su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal 24 settembre 2020 e fino al 4 ottobre 2020, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della regione, viene disposto l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. “Occorre – ha dichiarato il Presidente De Luca –ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l’apertura delle scuole. Se vogliamo evitare chiusure generalizzate è necessario il massimo rigore”. Ecco in sintesi i contenuti dell’ordinanza: 1) Sono ulteriormente confermate le disposizioni ...

(ANSA) - NAPOLI, 24 SET - E' suonata la campanella, a Napoli, per gli studenti che, oggi, tornano a scuola, dopo il lungo stop imposto dal lockdown. Ingressi scaglionati per fasce orarie, per i ragazz ...

Dopo la sostanziale stabilità registrata nella settimana precedente, tornano a salire anche i decessi (105 vs ... dei pazienti ricoverati con sintomi si concentrano in Lazio (482), Campania (360), ...

