Campania | tornano le mascherine obbligatorie anche all’aperto

A conclusione della riunione dell'Unità di Crisi, il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato l'ordinanza che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la sicurezza. Su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal 24 settembre 2020 e fino al 4 ottobre 2020, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della regione, viene disposto l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. "Occorre – ha dichiarato il Presidente De Luca –ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l'apertura delle scuole. Se vogliamo evitare chiusure generalizzate è necessario il massimo rigore". Ecco in sintesi i contenuti dell'ordinanza: 1) Sono ulteriormente confermate le disposizioni ...

«L’impennata dei contagi? E di che vi meravigliate? Guardate, sono stato pure io ragazzo e con la mia testa di allora oggi mi sarei comportato anch’io così». L’infettivologo Franco Faella, per decenni ...

La Campania come Genova. Mascherine anche all'aperto

È vero che l'Italia non è inguaiata come Francia e Spagna ma non è proprio il momento di abbassare la guardia. A dirlo sono i dati giornalieri (1.786 nuovi casi, centro in più rispetto al giorno prece ...

