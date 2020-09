Campania, resta alto il numero dei contagi ma è boom di guariti: il bollettino (Di giovedì 24 settembre 2020) Campania. Sono 195 i positivi oggi, giovedì 24 settembre. Secondo il bollettino fornito dall’unità di crisi della Regione sono 195 i positivi di oggi su 6.027 tamponi. Non ci sono decessi ma ci sono 105 guariti. Coronavirus, il bollettino di oggi Positivi del giorno: 195 Tamponi del giorno: 6.027 Totale positivi: 11.102 Totale tamponi: 559.258 ​Deceduti … L'articolo Campania, resta alto il numero dei contagi ma è boom di guariti: il bollettino Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 24 settembre 2020). Sono 195 i positivi oggi, giovedì 24 settembre. Secondo ilfornito dall’unità di crisi della Regione sono 195 i positivi di oggi su 6.027 tamponi. Non ci sono decessi ma ci sono 105. Coronavirus, ildi oggi Positivi del giorno: 195 Tamponi del giorno: 6.027 Totale positivi: 11.102 Totale tamponi: 559.258 ​Deceduti … L'articoloildeima èdi: ilTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

