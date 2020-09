Burrasca autunnale | l' allarme dei meteorologi | nel week-end ciclone sull' Italia

(Di giovedì 24 settembre 2020) “Nelle prossime ore ci attendiamo un netto cambiamento delle condizioni meteo-climatiche, per una intensa perturbazione in discesa dal Nord Europa e alimentata da aria fredda groenlandese” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che avverte – “in arrivo rovesci e temporali anche di forte intensità nelle prossime ore con inizialmente un maggiore coinvolgimento del Centronord. Saranno possibili nubifragi con picchi di oltre 100mm su Alpi, Prealpi, pedemontane del Nord, Liguria specie di levante, alta Toscana. Forti temporali aggrediranno poi il versante tirrenico venerdì, estendendosi a quello adriatico, con fenomeni anche intensi tra Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo ea Sardegna. Al Sud il grosso del maltempo è atteso dalla serata di venerdì con ...

Le minime notturne in pianura potranno scendere anche sotto i 10°C in pianura al Centronord. Insomma l’autunno farà davvero sul serio”. BURRASCHE DI VENTO, RAFFICHE OLTRE 100KM/H E POSSIBILI DISAGI – ...“Nelle prossime ore ci attendiamo un netto cambiamento delle condizioni meteo-climatiche sull’Italia, per una intensa perturbazione in discesa dal Nord Europa e alimentata da aria fredda groenlandese” ...