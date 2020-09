Anticipazioni Daydreamer 26 settembre: Mevkibe e Nihat scoprono in modo eclatante la relazione tra Sanem e Can (Di giovedì 24 settembre 2020) Anticipazioni Daydreamer 26 settembre: cosa vedremo nella puntata di sabato? Ci sarà un grosso passo avanti nella storia di Can e Sanem, perché Mevkibe e Nihat verranno finalmente a sapere che la figlia ha una relazione col suo capo. Tuttavia questa verità verrà alla luce in modo del tutto indesiderato, perché alcune foto dei due ragazzi saranno pubblicate su un giornale! Anticipazioni Daydreamer 26 settembre: Aysun e Ihsan spettegoleranno nel quartiere su Sanem, Can e la famiglia Aydin Finalmente Can e Sanem sono fidanzati, ma i guai non sono affatto finiti. Infatti Aylin metterà ancora loro i bastoni fra le ruote (ricordiamo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 24 settembre 2020)26: cosa vedremo nella puntata di sabato? Ci sarà un grosso passo avanti nella storia di Can e, perchéverranno finalmente a sapere che la figlia ha unacol suo capo. Tuttavia questa verità verrà alla luce indel tutto indesiderato, perché alcune foto dei due ragazzi saranno pubblicate su un giornale!26: Aysun e Ihsan spettegoleranno nel quartiere su, Can e la famiglia Aydin Finalmente Can esono fidanzati, ma i guai non sono affatto finiti. Infatti Aylin metterà ancora loro i bastoni fra le ruote (ricordiamo ...

