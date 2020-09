Troppo appetito Regionali | Crosetto e le ragioni di una non-vittoria | messaggio a Salvini

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 settembre 2020) “Si è sbagliato a fare propaganda dicendo che avrebbero vinto 6-0”. Così Guidoin un'intervista a Italia Oggi ha inviato una Matteo. Il quale ha ragione a ritenere più che positivo il bilancio delle elezioni, ma allo stesso tempo è innegabile che abbia caricatol'appuntamento alle urne, contribuendo a creare una narrativa sbagliata: “E così quella che non è una sconfitta - ha commentato- una regione è passata dal centrosinistra al centrodestra, lo è diventata per l'eccesso di aspettative alla vigilia”. “Un conto è il voto politico - ha aggiunto - e un conto quello amministrativo. La Toscana, come l'Emilia, non era contendibile. È ...